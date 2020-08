Grand Prix in Mugello mit Zuschauern

Die Formel 1 kehrt am übernächsten Wochenende bei der Premiere in Mugello etwas zur Normalität zurück. Der Grand Prix der Toskana am 13. September findet als erstes Rennen in dieser Saison vor Publikum statt. Nach Angaben der Organisatoren werden an den drei Tagen jeweils 2.880 Zuschauer zugelassen. Die Scuderia Ferrari bestreitet auf der hauseigenen Strecke ihr 1000. Formel-1-Rennen.