Hass im Netz: Kurz rechnet nächste Woche mit Ergebnissen

Verkündet werden könnten kommende Woche aber auch wieder Ausweitungen der Corona-Maßnahmen. Wie schon in den vergangenen Tagen stimmte Kurz die Bevölkerung nach seiner Rede am Freitag nun am Wochenende auch in zahlreichen Zeitungsinterviews auf einen herausfordernden Herbst ein. Bei steigenden Ansteckungszahlen sei mit einer Verschärfung der Maßnahmen zu rechnen. Es gebe aber ein Licht am Ende des Tunnels, bekräftigte er.