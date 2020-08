St. Pölten im ÖFB-Cup gegen ATSV Wolfsberg souverän weiter

Der SKN St. Pölten ist souverän in die 2. Runde des Fußball-ÖFB-Cups eingezogen. Die Niederösterreicher feierten am Samstag beim Kärntner Viertligisten ATSV Wolfsberg einen 3:1-(2:0)-Erfolg. Kofi Schulz leitete den Sieg schon in der vierten Minute ein, George Davies erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (35.). Treffer Nummer drei ging auf das Konto von Abwehrspieler Ahmet Muhamedbegovic (61.).

WSG Tirol ist der Einzug in die 2. Runde des Fußball-ÖFB-Cups geglückt. Der Bundesligist gewann gegen den Regionalliga-Mitte-Club USV St. Anna am Aigen am Samstag nach 0:1-Rückstand dank drei Treffern in der zweiten Halbzeit noch relativ klar mit 3:1. Für die Tore im Gernot Langes Stadion in Wattens sorgten Zlatko Dedic (52.), Nemanja Celic (59.) und Neuzugang Tobias Anselm (86.). Für die Steirer war der Führungstreffer von Alexander Thurner-Seebacher (30.) am Ende zu wenig.