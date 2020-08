Streit um Informationen für US-Kongress

Gut zwei Monate vor der US-Präsidentenwahl gibt es in Washington neuen Streit um den Schutz der Abstimmung vor Einmischung aus dem Ausland. Der US-Kongress und seine Ausschüsse werden zu dem Thema keine persönlichen Briefings aus dem Büro des Direktors der Nachrichtendienste, John Ratcliffe, mehr bekommen.

Stattdessen sollen sie lediglich schriftliche Berichte erhalten. Die Abgeordneten verlieren damit die Möglichkeit, Nachfragen zu stellen. US-Präsident Donald Trump begründete den Schritt damit, dass Informationen aus den vertraulichen Briefings an die Öffentlichkeit durchgesickert seien. „Sie leaken Informationen“, sagte Trump am Samstag während eines Besuchs in Texas, wo er sich über Schäden infolge von Hurrikan „Laura“ informierte.