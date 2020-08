Raffl-Club Philadelphia verlor 3. Spiel im NHL-Play-off

Die New York Islanders haben am Samstagabend (Ortszeit) im Play-Off der Eastern Conference der National Hockey League (NHL) in Toronto mit einem 3:1-Sieg gegen die Philadelphia Flyers im „Best-of-Seven“ auf 2:1 gestellt. Der Kärntner Michael Raffl kam bei den Flyers nicht zum Einsatz. Das vierte Spiel steht bereits am Sonntagabend (Ortszeit/Nacht auf Montag MESZ) auf dem Programm