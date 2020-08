Estnische Präsidentin: Mischen uns in Weißrussland nicht ein

„Wir mischen uns nicht in den demokratischen Prozess in Weißrussland ein.“ Das betonte die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid am Rande des Forums Alpbach in einem Online-Gespräch mit der APA. „Aber wenn die Menschen diesen demokratischen Prozess in Weißrussland nicht haben können, weil sie bedroht werden, ins Gefängnis kommen, gefoltert werden, dann glaube ich, dass es unsere Pflicht in Europa und global ist, darauf zu reagieren und Sanktionen gegen jene Personen zu haben, die diese Gräueltaten begehen. Das ist das Mindeste, was wir tun können.“