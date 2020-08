Weißrussland geht gegen ausländische Journalisten vor

Vor einer erneuten Massendemonstration der Opposition in Weißrussland sind die Behörden verstärkt gegen ausländische Berichterstatter vorgegangen. Mehreren Journalisten wurde die Arbeitserlaubnis entzogen. So wurden Korrespondenten der Nachrichtenagenturen AFP und AP, der britischen BBC und des US-Senders Radio Liberty sowie der deutschen ARD die Akkreditierung entzogen.

Auch die US-Botschaft in Minsk verurteilte das Vorgehen gegen Journalisten. „Wir stehen an der Seite des weißrussischen Volkes bei seinem Streben nach einer demokratischen, blühenden Zukunft und unterstützen seinen Ruf an die Regierung von Weißrussland, Reformen umzusetzen und die Menschenrechte zu respektieren“, hieß es in der Botschaftserklärung.