Schwere Unwetter in Italien fordern ein Todesopfer

Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Sonntag Nord- und Mittelitalien heimgesucht. Dabei wurde mindestens ein Todesopfer gemeldet. Ein 51-Jähriger, der am Samstagnachmittag trotz hoher Wellen in Punta Bianca in Ligurien ins Meer sprang, verschwand zwischen den Fluten und ertrank.