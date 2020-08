Djokovic kommt ungeschlagen zu US Open

Trotz anhaltenden Nackenproblemen hat sich Novak Djokovic am Samstag in New York den Masters-1000-Titel geholt und seine Anwartschaft auf seinen 18. Major-Titel untermauert. Der Weltranglisten-Erste besiegte Milos Raonic (CAN) 1:6,6:3,6:4 und hat damit den zweiten „Golden Masters“-Run geschafft: Er hat jedes 1000er-Turnier nun zumindest zweimal in seiner Karriere gewonnen.