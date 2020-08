Messi erschien nicht zu obligatorischen Corona-Tests

Der zu einem Wechsel entschlossene Weltfußballer Lionel Messi ist beim FC Barcelona den obligatorischen Coronatests ferngeblieben. Der 33-Jährige sei seinem Termin am Sonntag um 10.15 Uhr nicht nachgekommen, berichteten spanische Medien übereinstimmend. Damit darf der Argentinier auch nicht an der ersten Trainingseinheit zur Vorbereitung auf die neue Saison am Montag teilnehmen.