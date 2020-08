Brand in Pflege- und Betreuungszentrum im Waldviertel

Im Pflege- und Betreuungszentrum in Raabs a. d. Thaya (Bezirk Waidhofen a. d. Thaya) im Waldviertel ist am Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Nach Angaben des Bezirkskommandos war das Feuer von einem Zählerkasten im Gebäude ausgegangen. Die Flammen wurden rasch gelöscht, Bewohner und Mitarbeiter des Zentrums waren nicht in Gefahr.