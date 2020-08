Kopf-an-Kopf-Rennen bei Wahlen in Montenegro

In Montenegro zeichnete sich am Sonntagabend ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen ab: Die seit fast 30 Jahren in Montenegro regierende Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) von Präsident Milo Djukanovic gewann Hochrechnungen zufolge die Parlamentswahl nur knapp. Ein Machtwechsel ist angesichts der guten Resultate von drei Oppositionsparteien erstmals nicht auszuschließen.