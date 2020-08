Djukanovic ohne Regierungsmehrheit in Montenegro

Die staatliche Wahlkommission hat den knappen Wahlsieg der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) von Präsident Milo Djukanovic bei den Parlamentswahlen am Sonntag in Montenegro bestätigt. Wie die Behörde auf ihrer Webseite mitteilte, führt die DPS nach Auszählung von 98,55 Prozent der Stimmen mit 35,12 Prozent vor der oppositionellen Allianz um die Demokratische Front (DF) mit 32,54 Prozent.

Die drei Oppositionsparteien feierten unterdessen ihren Wahlerfolg. „Die Freiheit ist eingetreten“, meinte Zdravko Krivokapic, der 62-jährige Anführer der Allianz um die DF. Der Universitätsprofessor, ein Neuling der politischen Szene, appellierte gleichzeitig an die Parteien der Minderheitengruppen, traditionelle DPS-Regierungspartner, sich seiner künftigen Koalition anzuschließen. „Montenegro ist gespalten. Es gilt die Hand zur Versöhnung zu reichen“, so Krivokapic.

Sollten die drei Oppositionsparteien wirklich in die Lage kommen, eine Regierungskoalition zu bilden, wird ihre Ausrichtung von der nationalistischen, proserbischen Rechten bis zur proeuropäischen Linken, reichen.

Der 58-Jährige herrscht seit fast 30 Jahren in unterschiedlichen Funktionen über die ehemalige jugoslawische Teilrepublik an der Adria. Kritiker werfen ihm Korruption, die Verfolgung von unabhängigen Medien und Wahlmanipulationen vor. In seiner Ära gab es bisher bei keiner Parlaments- oder Präsidentenwahl einen demokratischen Machtwechsel.