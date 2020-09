Preisregen für Altistin Sala auf dem 11. Internationalen Cesti-Wettbewerb

Innsbruck — Nach einer temperamentvollen Vivaldi-Ouvertüre und dem Opernarien-Marathon ging Sonntagnacht im Haus der Musik der Preisregen des 11. Internationalen Gesangswettbewerbs für Barockoper Pietro Antonio Cesti über die 13 Finalisten nieder. Mit dem mit 4000 Euro dotierten ersten Preis wurde die 27-jährige herausragende italienische Kontraaltistin Margherita Maria Sala ausgezeichnet, die zudem den Publikumspreis sowie ein Engagement für ein Resonanzen-Konzert im Wiener Konzerthaus gewann. Mit dem zweiten Preis (3000 Euro) wurde José Coca Loza, 31-jähriger Bass aus Bolivien, bedacht, der dritte Preis (2000 Euro) ging an den 31-jährigen serbischen Bariton Sreten Manojlovic.

Nachwuchspreise wurden vergeben an den 28-jährigen australischen Tenor Jacob Lawrence und die 27-jährige französische Sopranistin Julie Goussot, die zudem eine Einladung zu einer Opernproduktion des italienischen Concerto Theresia erhielt. Für ein Konzert- oder Opernengagement mit Il Gusto Barocco wurde die 27-jährige Sopranistin Anita Giovanna Rosati aus Österreich erwählt.

Mehr als 160 Anmeldungen aus 46 Nationen gingen zum diesjährigen Cesti-Bewerb ein, angetreten sind 86 Vokalisten. Das Niveau war ungewöhnlich hoch, und so entschied sich die hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Michael Fichtenholz (Operndirektor Zürich, Händel-Festspiele Karlsruhe), erstmals 13 Teilnehmer — drei mehr als in den Jahren bisher — zum Finale zuzulassen. Es sangen vier Soprane, ein Mezzosopran, ein Kontraalt, drei Tenöre, ein Bariton und drei Bässe. Für das Publikum ergab das 26 Arien, als Pflichtstücke und als Vorschau auf die „Barockoper:Jung" 2021 durfte man Musik der erst 2005 in Hamburg uraufgeführten Oper „Boris Goudenow" kennen lernen.