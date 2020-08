Dreijährige flog in Taiwan an einem Drachen durch die Luft

31 Sekunden in Angst und Schrecken: In Taiwan ist ein dreijähriges Mädchen an einem Drachen unfreiwillig durch die Luft geflogen. Auf Videos des Vorfalls ist zu sehen, wie bei einem Drachenfestival in der Stadt Hsinchu ein orange-roter Drachen mit dem Kind hoch in die Luft flog. Das Mädchen hatte sich in dem langen Schwanz des großen Drachen verfangen. Das Kind blieb so gut wie unverletzt.