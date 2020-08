Innsbruck –Insgesamt 20 Chalet-Anlagen mit insgesamt 4500 Betten betreibt die von Gerhard Brix 2011 gestartete Alps Residence Holidayservice mit Sitz in Kitzbühel und Hauptniederlassung in Kreischberg. Damit sei man Österreichs führender Anbieter von Ferienanlagen mit Appartements, Ferienhäusern und Chalets, so Brix. Die Geschäftsführung wurde (neben Brix auch sein Sohn Gerhard Brix jun.) mit Thomas Payr vom Verkehrsbüro auf drei Mitglieder aufgestockt.