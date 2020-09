Corona-Gesetze: Betretungsverbote nicht für den Privatbereich

Wien –Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) verspricht, die angekündigte Neufassung des Covid-Maßnahmengesetzes noch einmal zu überarbeiten. Der erste Entwurf, den er Mitte August vorgelegt hat, war in der zweiwöchigen Begutachtung auf massive Kritik gestoßen. Teilweise unklar, hieß es, an manchen Stellen überschießend. Bei einem Treffen mit Vertretern der Parlamentsfraktionen sagte der Minister außerdem eine stärkere Einbindung des Parlaments zu: Corona-Verordnungen sollen auch im Hauptausschuss des Nationalrats besprochen werden.

Neben der Einbindung des Hauptausschusses gab es noch ein weiteres Zugeständnis des Ministers an die Opposition: Die Corona-Ampel, die am Freitag erstmals geschaltet werden soll, werde gesetzlich besser verankert. Außerdem will er im künftigen Gesetzesentwurf klarstellen, dass mögliche neuerliche Betretungsverbote nicht für den privaten Bereich gelten können.