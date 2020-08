Lage in Südtirol nach Unwettern wieder normalisiert

Nach den schweren Unwettern mit Regenfällen und Gewittern am vergangenen Wochenende hat sich in Südtirol die Lage am Montag wieder zunehmend normalisiert. Bei allen Messungen waren die Pegel der großen Fließgewässer in der autonomen Provinz unter der Warnschwelle, teilte das Land mit. Auch in den besonders betroffenen Gemeinden Klausen und Neumarkt entspannte sich die Situation.