Arnulf Rainer trifft auf Emilio Vedova

Die Auswahl der 100 Werke für die Ausstellung wurde von Fabrizio Gazzarri, Direktor des Archivs und der Sammlung der Fondazione Emilio e Annabianca Vedova in Venedig, gemeinsam mit Helmut Friedel vorgenommen. Beide fungieren als Kuratoren. Im Gegenzug zur Schau in Baden soll im kommenden Jahr der Dialog „Vedova - Rainer“ in neuer Konstellation in Venedig fortgeführt werden.