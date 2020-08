Erfolgscoach Felder backt in Italien kleinere Brötchen

Innsbruck – Andreas Felder steht schon wieder am Trainerturm. Nach zwei Jahren als ÖSV-Herrencheftrainer, in denen er die Adler zurück zu alter Stärke geführt hatte, verkündete der 58-Jährige im März überraschend seinen Rückzug aus familiären Gründen. Der Absamer wurde zum dritten Mal Vater und wollte mehr Zeit mit Töchterchen und Freundin verbringen. Der Abschied vom Skisprung-Zirkus dauerte jedoch nur kurz.

Mit vielen Siegen darf der Tiroler jedoch nicht unbedingt rechnen – Felder backt nun eben kleinere Brötchen. Bei Damen und Herren kommt Italien trotz guter Voraussetzungen die Mitläufer-Rolle zu. Nach der verpassten Chance bei den Winterspielen 2006 – die Sprungschanze in Pragelato ist mittlerweile verfallen – hofft man auf einen neuen Schub im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2026 in Mailand/Cortina.

Das Hauptaugenmerk des 25-fachen Weltcupsiegers und Skiflug-Weltmeisters von 1986 liegt bei den Damen auf den Schwestern Lara, Manuela und Jessica Malsiner. Dazu kommt noch Stams-Schülerin Martina Ambrosi. Beim Damen-Weltcup in Hinzenbach landete Lara Malsiner im vergangenen Winter erstmals auf dem Podest. Felder steht mit seinem Wissen auch dem jungen Herren-Chefcoach Andreas Morassi (32) zur Seite. Trainiert wird hauptsächlich in Predazzo im Fleimstal, denn „das ist von der Fahrerei von Tirol her kein Problem“. Einen weiteren Stützpunkt gibt es in Tarvis nahe der Grenze zu Kärnten.