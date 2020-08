Montenegros Präsident verliert Mehrheit im Parlament

Nach fast 30 Jahren an der Macht hat der montenegrinische Präsident Milo Djukanovic eine herbe Niederlage einstecken müssen. Seine seit 1991 regierenden Sozialdemokraten (DPS) verloren zusammen mit den Bündnispartnern bei den Parlamentswahlen am Sonntag die Mehrheit, wie die Wahlkommission bei der Veröffentlichung des endgültigen Wahlergebnisses am Montag mitteilte.