Falscher Terroralarm im Lauda-Flug nach London

Ein auf dem Bord-WC liegen gelassenes Handy hat bei einem Laudamotion-Flug (Ryanair Austria) von Wien nach London Stansted am Sonntag zu einem Einsatz der Royal Air Force geführt. Zwei britische Militärjets eskortierten das Passagierflugzeug bis zum Ankunftsflughafen. Nach der Landung wurden zwei Männer wegen Terrorverdachts vorübergehend festgenommen, aber am Montag wieder freigelassen.

Der Laudamotion-Airbus A320 war laut 18.35 Uhr mit 20 Minuten Verspätung am Flughafen Wien in Schwechat gestartet und planmäßig in Stansted gelandet. Laut Augenzeugen dürften die meisten Passagiere die Abfangjäger nicht bemerkt haben. Nach der Landung stand die Maschine jedoch zunächst etwa eine Stunde auf dem Rollfeld, bis Polizei an Bord kam und zwei Männer abholte, die weder Widerstand leisteten, noch gegen ihre Festnahme protestierten.