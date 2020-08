Biden geht gegen Trump in die Offensive

Zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat Herausforderer Joe Biden mit einer Rede in der Industriestadt Pittsburgh eine neue Phase im Wahlkampf eröffnet und Präsident Donald Trump scharf attackiert. Der Kandidat der Demokratischen Partei warf Trump Unfähigkeit und Scheitern vor - in der Corona-Krise wie in der Reaktion auf die anhaltenden gewaltsamen Proteste in US-Städten.