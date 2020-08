Macron fordert „unverzichtbare Reformen“ im Libanon

Rund vier Wochen nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut in die libanesische Hauptstadt gereist. Bereits bei seiner Ankunft forderte Macron „unverzichtbare Reformen“ für das Land. Sollten diese sobald wie möglich durchgeführt werden, hätte der Libanon die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und vor allem Frankreichs sicher.

Die neue Regierung müsse eine „Regierung mit einer Mission“ sein. Diese müsse gegen Korruption im Land vorgehen, so der französische Staatschef.

Am Dienstag nimmt Macron an der Feier zum 100. Jahrestag der Ausrufung des Großlibanons teil. Außerdem will er sich im Hafen erneut ein Bild von der Lage machen und sich mit führenden Politikern treffen.