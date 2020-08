Streit mit Türkei - Griechenland bereit zu Aufrüstung

Griechenland visiert angesichts wachsender Spannungen mit der Türkei höhere Rüstungsausgaben an. Man sei bereit, Teile der Bargeldreserven für die Armee schon in diesem Jahr auszugeben, kündigte Finanzminister Christos Staikouras am Montag im Sender Alpha TV an. Er machte keine Angaben darüber, wie die Mittel eingesetzt werden könnten.