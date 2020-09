Knalleffekt beim SC Schwaz: Güclü folgt auf Saringer

Schwaz, Kufstein – Wenn am Samstag in der Regionalliga Tirol der FC Kufstein den SC Schwaz empfängt, dann ist das nicht nur ein Duell zweie­r renommierter Tiroler Amateurvereine, sondern auch ein Treffen der neuen Trainerbesen:

In der Hypo Tirol Liga schritten die Teams am Dienstag in einer englischen Runde auf den Rasen: Dabei schossen sich die SPG Silz/Mötz (4:1 in Kirchbichl) und der SV Fügen (2:1 gegen den FC Natters) mit Siegen an die Tabellenspitze.