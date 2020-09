Gesundheitsminister Anschober gibt „Erklärung“ ab

Nach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Dienstag auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine „Erklärung“ zur Corona-Situation in Österreich abgeben. Thema ist laut Einladung der „Start von Phase 4 bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Österreich“. Erwartet wird die Verkündung neuer Maßnahmen.