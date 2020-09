Mordalarm in der Stadt Salzburg: Am Sonntag ist eine 81-Jährige tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Maxglan aufgefunden worden. Die Frau wies mehrere Stichwunden auf, die Obduktion ergab später, dass sie verblutet ist. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren, die erst ausgewertet werden müssen. Die Ermittlungen sind schwierig, weil die Frau sehr zurückgezogen gelebt hat, so die Polizei am Dienstag.