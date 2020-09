Bewerbung via Smartphone? Die Zukunft der Jobsuche wird mobil

Von Nina Zacke

Wien – An den PC setzen, Motivationsschreiben formulieren, Lebenslauf verfassen, Dienstzeugnisse einscannen: Bewerbungen haben sich in den letzten 20 Jahren kaum verändert. Auch im Jahr 2020 verlangen einige Unternehmen sogar noch, dass diese postalisch eingereicht werden. Aber ist dieser Bewerbungsprozess adäquat? Und will sich die Generation Y und Z in Zukunft auf diese Art bewerben?

Knapp drei Viertel der jungen Österreicher wollen sich künftig nicht mehr derart auf Jobsuche begeben. Sie möchten sich am Smartphone bewerben, und das in unter 30 Minuten. Das ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie, die die FH Wien der Wirtschaftskammer Wien in Kooperation mit der Job-Plattform hokify im Mai dieses Jahres erhoben hat.

Demnach erwarten sich junge Arbeitnehmer mehr Mobilität, eine schnelle Bewerbungserstellung und einen transparenten Bewerbungsverlauf. Jeder fünfte Befragte mit einem Pflichtschulabschluss als höchste Ausbildung will indes für ein­e Bewerbung überhaupt nur maximal zehn Minuten aufwenden. Diese Entwicklung zur schnellen und einfachen Bewerbung sehen viele Unternehmen kritisch, sagt Karl Edlbauer, Geschäftsführer der Job-Plattform hokify. Zu Recht, werden viele denken.

Karl Edlbauer (hokify-Geschäfsführer): „Wenn ich eine mobile Bewerbung anbiete, kann ich den Prozess nicht 1:1 von vorher übernehmen.“ © hokify

Es sei so stark in den Köpfen verankert, dass Mobilität, also etwa das Bewerben am Smartphone, nicht die Seriosität habe wie beispielsweise eine Bewerbung am Computer. Genau hier liegt für Edlbauer ein essentieller Aspekt: Wenn ich eine mobile Bewerbung anbiete, könne ich den Prozess nicht 1:1 von vorher übernehmen, erklärt er. Schon alleine deswegen nicht, weil die Übersichtlichkeit am Smartphone eine andere ist als vergleichsweise am PC. Zwei Drittel der Bewerber springen ab, wenn sie am Handy ein Motivationsschreiben hochladen sollen, weiß Edlbauer. „Speziell hier müssen viele Unternehmen mit traditionellen Bewerbungsprozessen nachbessern und sicherstellen, dass es keine Bewerbungsformulare gibt, die eine Bewerbung am Smartphone unmöglich machen“, ergänzt Edlbauer die Ergebnisse der Studie.

