Beruf Restaurator: So öffnen uns alte Schätze auch weiterhin ihre Seele

Hermetisch und verschlossen, ein wuchtiges Monument in Anthrazit am nördlichen Stadtrand von Hall: Das ist der „Tiroler Gedächtnis-Speicher“, das Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen (TLM), wo seit 2017 mehrere Millionen Objekte aus Kunst, Kultur und Naturwissenschaften unserer Heimat sicher lagern sowie gepflegt und erforscht werden. Der Bau ist in der internationalen Fachwelt beachtet, aber nicht öffentlich zugänglich. Laura Resenberg, Leiterin der Sammlungsverwaltung und Restaurierung, öffnet für die TT das rote Eingangsportal, um ihre Fachbereiche und Schätze zu zeigen.