Auftakt zur Frauen-Bundesliga: „Wir wollen Vorbilder sein“

Wien – Nach dem Corona-bedingten Abbruch der vergangenen Saison im April startet die österreichische Planet Pure Frauen-Bundesliga diesen Sonntag in die neue Titeljagd. Die Schirmherrschaft über die Frauen-Bundesliga haben Sebastian Prödl von Udinese und seine Cousine Viktoria Schnaderbeck von Arsenal inne. „Wir wollen Vorbilder sein, um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und so noch mehr Mädels für den Fußball begeistern zu können“, erläuterte Prödl. Für England-Legionärin Schnaderbeck ist es „eine Herzensangelegenheit“. „Ich hoffe, dass es gelingt, den Weg für viele Mädels und somit für die nächsten Generationen zu ebnen.“

Langzeit-Legionärin Katharina Schiechtl aus Imster­berg trifft mit Aufsteiger Werder Bremen (bei Abbruch Tabellen-Erster) in Frankfurt auf die Eintracht. Ihr Einsatz ist allerdings fraglich: Die 27-Jährige hatte bereits für das ÖFB-Teamtrainingslager ab 14. September in Bad Erlach verletzungsbedingt abgesagt. (sab)

Innsbruck – Auch die deutsche Frauen-Bundesliga startet am kommenden Wochenende. Damit beginnt für gleich vier Tiroler Legionärinnen ebenfalls die Saison. Den Auftakt bestreitet am Freitag der VfL Wolfsburg (seit 2016 Serien­meister) gegen Essen, am Sonntag (16 Uhr) greifen dann die Tirolerinnen ins Geschehen ein.

Für die Wacker-Damen mit Trainer Benny Stolte zählt nach den Abgängen der beiden Japan-Legionärinnen und von Torfrau Jasmin Pal in erster Linie der Klassenerhalt (siehe Interview links). Ex-Serienmeister Neulengbach will zurück in die Top drei, fünf neu im Kader befindliche U19-Teamspielerinnen sollen dabei helfen. Sturm Graz hat die Abgänge von Kapitänin Celina Degen und Stefanie Großgasteiger zu verkraften.

Mindestens zehn Liga-Spiele werden auf ORF Sport + übertragen, oefb.tv strebt die Übertragung von bis zu 18 Partien an. Den Auftakt am Sonntag bildet Altenmarkt/Triesting – St. Pölten (12 Uhr/ORF Sport +). Die Wacker-Damen empfangen am Sonntag (11 Uhr/Wiesengasse) Austri­a Wien/Landhaus, Wacker II spielt im Anschluss in der Futur­e League. (APA, ben)