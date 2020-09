Frauen Tiroler Liga startet mit dem Top-Duell in die neue Saison

Innsbruck – Von wegen ein gemütlicher Saisonbeginn: „Die Mädels brennen auf den Start“, sagt der neue SVI-Trainer Harald Lener kämpferisch und hofft auf einen gelungenen Auftakt in der Frauen Tiroler Liga. Das Duell morgen (19.30 Uhr/Wiesengasse) gegen SPG Stubai/Matrei ist gleich eine wichtige Standortbestimmung. „Corona hat uns den Titel genommen“, erzählt Lener. Die Innsbruckerinnen lagen im Frühling auf Meisterkurs, ehe die Pandemie die Träume zum Platzen brachte. Nun soll das Meisterstück im zweiten Anlauf gelingen. Neo-Trainer Lener, der die feine Technik seiner Spielerinnen hervorstreicht, kann aus einem motivierten Kader aus jungen und erfahrenen Fußballerinnen schöpfen. „Von Schülerin bis Ärztin ist bei uns alles dabei.“

Das Niveau der Tiroler Liga habe sich in den vergangenen Jahren laufend verbessert, so Demir: „Angerberg ist eine große Bereicherung für die Liga und auch Schwoich gehört für mich zu den Top-Mannschaften.“

Ebenfalls am Freitag startet Wilten gegen Vomp (19.30 Uhr) in die Saison. Am Sonntag wird die erste Runde mit den Spielen Rinn/Tulfes/Wattens – Alpbachtal (17), Schwoich – Erl sowie Haiming – Angerberg (beide 17.30 Uhr) abgeschlossen.