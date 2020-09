Mindestsicherungs-Bezieher 2019 stark gesunken

Noch einmal einen deutlichen Rückgang hat es 2019 bei der Mindestsicherung gegeben - ehe heuer in Folge der Corona-Pandemie ein starker Anstieg der Bezieher zu erwarten ist. 2019 bekamen 267.683 Personen die Unterstützung, das waren um 7,6 Prozent (21.963) weniger als 2018, geht aus der am Dienstag veröffentlichten Jahreserhebung der Statistik Austria hervor.

Festzustellen war der Rückgang im Vorjahr in allen Bundesländern. Besonders deutlich fiel er in Tirol (14,2 Prozent) aus, am vergleichsweise geringsten in Niederösterreich (5,0 Prozent). In Wien verringerte sich der Bezieherkreis um 6,9 Prozent.