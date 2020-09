Betrug bei Kurzarbeit in Corona-Krise: 133 Anzeigen gestellt

Innsbruck, Wien – Kurz­arbeit statt Kündigungen – so lautete das Motto, als Betriebe mit Corona-bedingten gesetzlichen Schließungen und Umsatzeinbrüchen konfrontiert waren. Das Modell – die Lohnkosten für Arbeitgeber werden deutlich reduziert, die Arbeitsplätze der Mitarbeiter, die 80 bis 90 Prozent des Gehalts bekommen, gesichert – kommt gut an. Mitt­e Mai waren 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit.