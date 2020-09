Wiener Musikuni ruft Joe Zawinul Prize für Studierende aus

Unter dem Motto „Breaking the rules“ findet heuer erstmals der neu ins Leben gerufene Joe Zawinul Prize der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) statt. Dotiert ist die Auszeichnung mit 3.000 Euro, künftig soll sie jährlich in Form eines Projektstipendiums an je eine Studierende oder einen Studierenden der MUK verliehen werden.