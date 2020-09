81-Jährige Salzburgerin in ihrer Wohnung erstochen

Eine 81-jährige Frau ist Ende voriger Woche in ihrer Wohnung in der Stadt Salzburg erstochen worden. Die Leiche der zurückgezogen lebenden Frau wurde am Sonntagvormittag entdeckt, am Dienstag ging die Polizei dann mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Vom Täter fehlt vorerst jede Spur. „Es ist wie die Suche nach einer Nadel in einem Heuhaufen“, sagte ein Kriminalist zur APA.