Ungarn führt strenge Einreisebeschränkungen ein

Bürger aus Polen, Tschechien und Slowakei dürfen mit einem höchstens fünf Tage alten negativen Coronavirus-Test einreisen, wenn sie vorher in Ungarn für September Unterkünfte wie Hotels oder Pensionen gebucht hatten, teilte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto auf Facebook mit. Gleiches gilt für ungarische Staatsbürger, die in den betroffenen Ländern Unterkünfte reserviert hatten. Auch sie können mit einem negativen Test nach Ungarn zurückkehren.

Für die NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon zeigt die heutige „Grenzschließungen in Ungarn - inklusive verwirrender Regelungen“, wie „dringend wir einheitliche Grenzregelungen in Europa brauchen“. Sie begrüßte am Dienstag „die Pläne der deutschen Ratspräsidentschaft, die Grenzregelungen in Europa zu vereinheitlichen“ und erwartete sich diesbezüglich ein konstruktives Verhalten der Bundesregierung.