Umgang mit Kritik am Regierungschef: Der Arm Erdogans reicht bis Tirol

Innsbruck – Drei Monate dauerte der Albtraum für einen Tiroler mit türkisch-kurdischen Wurzeln, der 2018 in die Türkei einreisen wollte. Er wurde verhaftet. Beamte hielten ihm ein Foto vor, das ihn bei einer Kundgebung gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Innsbruck zeigt. Es folgten Wochen im türkischen Gefängnis, ohne Gerichtsverfahren. Inzwischen ist der Mann zurück in Tirol.