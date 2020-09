Zentrum Paul Klee „kartographiert“ den Berner Künstler

„Mapping Klee“: So heißt eine neue Ausstellung des Zentrums Paul Klee in Bern, in der dieses das Leben und Schaffen des Berner Künstlers anhand seiner Reisen nachzeichnet. Wie das Zentrum am Dienstag mitteilte, ist die Schau in verschiedene Kapitel gegliedert, wobei jeweils sichtbar wird, welche Themen Paul Klee an den verschiedenen Stationen beschäftigten.