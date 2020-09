Roglic holt erste Tour-Bergankunft, Alaphilippe behält Gelb

Primoz Roglic hat mit der Bergankunft in Orcieres-Merlette das erste Kräftemessen der Favoriten zu seinen Gunsten entschieden. Der 30-jährige Slowene gewann die 4. Etappe der 107. Tour de France am Dienstag im Sprint einer kleinen Spitzengruppe souverän vor seinem Landsmann Tadej Pogacar.

Alaphilippe hatte am Dienstag zu kämpfen, seine schwächeren Kletterfähigkeiten machte er mit einer weiteren Energieleistung wett. So wird Frankreichs Liebling am Mittwoch zum 17. Mal in seiner Karriere das Gelbe Trikot tragen, womit er in der ewigen Bestenliste der Franzosen auf den neunten Platz vorrückte - auf einer Stufe mit Ex-Weltmeister Andre Darrigade und dem früheren Tour-Champion Roger Pingeon.