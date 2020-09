Trump verspricht Wisconsin 42 Mio. US-Dollar für Sicherheit

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem umstrittenen Besuch in Kenosha mehr Mittel für die öffentliche Sicherheit in Aussicht gestellt. Dem gesamten Staat Wisconsin würden 42 Millionen Dollar (35,18 Mio. Euro) für die öffentliche Sicherheit bereitgestellt, sagte am Dienstag der Republikaner, der im November wiedergewählt werden will.