Bulgariens Präsident für Auflösung des Parlaments

Die politische Lage in Bulgarien spitzt sich zu: Angesichts der regierungskritischen Proteste hat Staatschef Rumen Radew die Auflösung des Parlaments gefordert. „Die Volksvertreter geben laut Verfassung den Willen des Volkes zum Ausdruck, und der Wille des Volkes ist klar: unverzügliche Rücktritte, Interimsregierung, faire Wahlen und neues Vertrauen“, sagte Radew am Dienstag.

Die Einsetzung einer Interimsregierung bedeutet in Bulgarien, dass das Parlament aufgelöst werden muss - denn die Interimsregierungen regieren laut Verfassung ohne Parlament.

Am (morgigen) Mittwoch kommt das Parlament zu seiner Herbsttagung zusammen. Aktivisten riefen zu einer Aktion unter dem Motto „Großer Volksaufstand“ auf, bei der sie das Parlamentsgebäude am Mittwoch blockieren wollen. Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge Hinweise, dass es Versuche für eine Eskalierung der Lage geben wird. Das Staatsradio rief die Bürger auf, den Stadtkern von Sofia zu meiden. Die regierungskritischen Proteste dauern seit knapp zwei Monaten an.