Wienerin Ursula Haselböck Intendantin der Festspiele MV

Die Wienerin Ursula Haselböck ist nun offiziell Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern - einem der größten Klassikfestivals Deutschlands. Die Musikmanagerin ist die erste Frau an der Spitze des vor 30 Jahren gegründeten Festivals. Haselböck hat am Dienstag die Nachfolge von Markus Fein angetreten, der an die Alte Oper Frankfurt gewechselt ist.