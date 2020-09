„Charlie-Hebdo“-Terroranschlag: Prozess beginnt in Paris

Rund fünfeinhalb Jahre nach dem verheerenden islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin „Charlie Hebdo“ und einen koscheren Supermarkt beginnt am Mittwoch in Paris der Strafprozess gegen mutmaßliche Helfer. Bei der Anschlagsserie im Jänner 2015 wurden insgesamt 17 Menschen getötet. Die drei Täter wurden von Sicherheitskräften erschossen.

Angeklagt sind 14 Menschen, drei davon sind aber flüchtig. Es geht überwiegend um Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die Verdächtigen sollen das islamistische Brüderpaar Chérif und Saïd Kouachi unterstützt haben, das die Redaktionsräume von „Charlie Hebdo“ gestürmt und kaltblütig zwölf Menschen getötet hatte, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs.

Zudem sollen die Angeklagten in dem Pariser Prozess einen weiteren Islamisten unterstützt haben, der danach eine Polizistin tötete sowie vier Kunden eines von Juden besuchten Supermarktes. Den Angeklagten drohen Haftstrafen bis zu lebenslänglich. Die Kouachi-Brüder selbst waren nach einer zweitägigen Verfolgungsjagd durch Elitepolizisten aufgespürt und getötet worden

Vor Prozessbeginn verteidigte der französische Präsident Emmanuel Macron das Recht auf Blasphemie in seinem Land. Das Recht auf blasphemische Äußerungen und Darstellungen sei in Frankreich durch die Gewissensfreiheit abgedeckt, sagte Macron während eines Besuchs in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Seine Rolle als Präsident sei es, „diese Freiheiten zu schützen“, betonte er. Es sei nicht die Aufgabe des französischen Präsidenten, die redaktionellen Entscheidungen eines Journalisten oder einer Redaktion zu beurteilen.