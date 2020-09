Türkei weist Spitzelvorwürfe zurück und spricht von „Besessenheit“

Wien, Ankara – Auf diplomatischer Ebene sind die Formalitäten nach den Vorwürfen gegen den türkischen Geheimdienst erledigt: Ein Vertreter der türkischen Botschaft in Wien war ins Außenamt geladen, um sich den Unmut über die mutmaßliche Spitzelaktion anzuhören. Umgekehrt wurde ein österreichischer Diplomat ins türkische Außenministerium in Ankara zitiert. Und der Sprecher des türkischen Außenministeriums sprach von „unbegründeten Behauptungen“ und einer „Anti-Türkei-Besessenheit“ Österreichs.

Die mutmaßliche Spionin soll vom türkischen Geheimdienst angeworben worden sein, nachdem sie bei der Einreise in die Türkei festgenommen worden war. Aktuell sitzen elf Österreicher in türkischer Haft, 16 weitere Personen dürfen die Türkei nicht verlassen. Der Vorwurf lautet meist auf Terror-Unterstützung. Dazu kann auch die Unterstützung kurdischer Vereine zählen, die in Österreich erlaubt und in der Türkei verboten sind.