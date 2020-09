Der Vinzibus war während des Lockdown stark gefragt

Innsbruck – Vieles neu bei den Tiroler Vinzenzgemeinschaften. Bereits im November des Vorjahres gründete sich in Jochberg die 80. Gruppe in Tirol und die erste im Bezirk Kitzbühel. Rund 770 Mitglieder setzen sich damit jetzt landesweit ehrenamtlich für die Menschen in ihren Heimatgemeinden ein. Helmut Gatterer, Priester in der Pfarre Maria am Gestade in Innsbruck, fungiert als neuer geistlicher Beirat.