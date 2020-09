Nach Mord an 81-jähriger Salzburgerin: Motiv noch unklar

Auch einen Tag nach Bekanntwerden des Mordes an einer 81-Jährigen in deren Wohnung in der Stadt Salzburg hielt sich die Polizei mit Informationen für die Öffentlichkeit äußerst bedeckt. Das Motiv und der genaue Ablauf der Tat seien weiterhin unbekannt, sagte Polizeisprecherin Nina Laubichler am Mittwoch zur APA.