In Debatte über die Verlegung von „Stolpersteinen“ kommt Bewegung

Innsbruck – Die Debatte über die mögliche Verlegung von „Stolpersteinen“ zur Erinnerung an Opfer des Nazi-Regimes in Innsbruck nimmt weiter Fahrt auf. Wie berichtet, hat eine private Initiative bei der Stadt darum angesucht, einen ersten solchen Gedenkstein am Gehsteig vor dem Haus Haydnplatz 8 verlegen lassen zu dürfen – zur Erinnerung an Alfred Graubart, der beim Novemberpogrom 1938 brutalst misshandelt wurde und vor der NS-Verfolgungspolitik flüchten musste.