Begegnungszone rund um Innsbrucker Boznerplatz geht in Probebetrieb

Innsbruck –Für viele Verkehrsteilnehmer wird das eine deutliche Umstellung: Ab Mitte September wird in Innsbruck – in Form einer Probephase – eine Begegnungszone „Innere Stadt“ eingerichtet. Pünktlich zum Start der „Europäischen Mobilitätswoche“ (16. bis 22. September) werden der Bozner Platz, die nördliche Wilhelm-Greil-Straße, die Meraner Straße und die Erlerstraße zu Begegnungszonen: Dort gilt dann Höchsttempo 20 und die Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer.

Für die Probephase sind Markierungsarbeiten nötig: Dabei werden vor allem am Bozner Platz bestehende Verkehrsleitanlagen durch neue ersetzt, Piktogramme auf der Straße angebracht und Mittel­inseln zur sicheren Querung optisch eingerichtet.

Am 8. Oktober soll dann der Gemeinderat über eine Verlängerung der Probephas­e oder eine dauerhafte Verordnung – bis zur baulichen Mani­festierung im Rahmen der Neugestaltung des Bozner Platzes – entscheiden.

Zentrales Ziel sei es, „die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Straßenraum zu erhöhen“, erklärt Vize-BM Uschi Schwarzl (Grüne). Die Drosselung auf 20 km/h und optische Raum-Einengungen würden dazu führen, dass Fußgänger „an jeder Stelle und zu jeder Zeit die Fahrbahn queren können“. Durch ein begleitendes Monitoring der Verkehrsplanung erhalte der Gemeinderat eine weitere Entscheidungshilfe. Und die städtischen Ämter würden wertvolle Erfahrungen gewinnen, was die Beurteilung der Wettbewerbsergebnisse für die Bozner-Platz-Neugestaltung angehe.

Doch wie in so vielen anderen Fragen tun sich auch rund um die Probe-Begegnungszone schon wieder Konflikte in der Koalition auf: Man habe davon erst durch eine Aussendung des städtischen Medienservices erfahren, ärgert sich Verkehrsausschuss-Obfrau GR Mariella Lutz (ÖVP), die Details seien koalitionsintern „nie besprochen“ worden.