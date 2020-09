Steudltenn-Festival: Theaterspaziergänge durchs pandemische Panorama

Uderns – Die Frage, wie auf die nach wie vor volatile Corona-Situation reagiert werden kann, stellt die Theatermacherinnen und Theatermacher derzeit vor vielfältige Aufgaben. Manche sind räumliche (und damit letztlich auch finanzielle) Rechenaufgaben. Andere sind inhaltlicher Natur: Wie soll von dem, was war, dem, was noch kommen könnte – und dem, was daraus gemacht werden sollte, erzählt werden?